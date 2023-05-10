السعودية تحبط محاولات لتهريب مخدرات مُخبأة في تجويف إطارات وحجر رخام

2023/05/10 | 02:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، إحباط عدة محاولات لتهريب المخدرات مثل الشبو و كبتاغون، وأكدت على إلقاء القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة.

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