محكمة أمريكية تتهم ترامب باعتداء جنسي

2023/05/10 | 02:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلصت هيئة المحلفين في محكمة مدنية في نيويورك إلى اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “بالاعتداء الجنسي على كاتبة وصحفية سابقة في تسعينيات القرن الماضي”.وأوردت صحيفة “نيويورك تايمز” وشبكة “سي ان ان” الإخبارية الأمريكية وغيرهما من الوسائل الإعلامية أن هيئة محلفين مؤلفة من 9 أعضاء خلصت إثر محاكمة مدنية إلى أن ترامب لم يغتصب، […]

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