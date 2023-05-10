2023/05/10 | 03:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعادت بغداد 6 آلاف قطعة أثرية كانت بريطانيا قد استعارتها قبل 100 عام، وفقا لبيانات رسمية عراقية وبريطانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 100 عام.. العراق يستعيد آلاف القطع الأثرية من بريطانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 100 عام.. العراق يستعيد آلاف القطع الأثرية من بريطانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).