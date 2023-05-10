2023/05/10 | 04:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الثلاثاء، قيام عنصر أمني تابع للمركز البحري للحرس الوطني بجزيرة جربة التونسية بقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بالقرب من كنيس يهودي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية التونسية: مقتل 3 وإصابة 9 برصاص عنصر أمني قرب كنيس بجزيرة جربة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية التونسية: مقتل 3 وإصابة 9 برصاص عنصر أمني قرب كنيس بجزيرة جربة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).