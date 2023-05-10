2023/05/10 | 05:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Vhw-xZOa1QM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يفتتح مؤتمر بغداد الأول من نوعه لمواجهة الآفة الخطيرة | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يفتتح مؤتمر بغداد الأول من نوعه لمواجهة الآفة الخطيرة | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).