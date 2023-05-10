2023/05/10 | 05:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من هي القوى والأحزاب السياسية التركية المشاركة في الانتخابات؟

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