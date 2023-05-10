بعد عقدين من الزمن.. واشنطن تعلن تفكيك

2023/05/10 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وحلفاءها فككوا نظام تجسس إلكتروني كبير، قالت إن جهاز المخابرات الروسي استخدمه لسنوات للتجسس على أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقرير صحيفة "نيويورك تايمز".

وأوضحت الصحيفة أنه في تقرير منفصل، قالت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية إن النظام، المعروف باسم شبكة البرامج الضارة "الأفعى"، يُعتبر "أداة التجسس الإلكتروني الأكثر تطورًا" في ترسانة خدمة الأمن الفيدرالية الروسية، والتي استخدمتها لمراقبة الأهداف الحساس

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