ترامب يعلق على إدانته بالاعتداء الجنسي وتغريمه 5 ملايين دولار

2023/05/10 | 05:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالاعتداء الجنسي على الصحفية إي جين كارول في غرفة ملابس بمتجر عام 1996، وأمرت الهيئة ترامب بدفع 5 ملايين دولار لكارول كتعويض عن تشهيره بها.

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