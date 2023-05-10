2023/05/10 | 07:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على تصريحات أثارت ضجة وانتقادات أدلى بها شقيقه سميح، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، والتي لفت فيها إلى "وقف الاستثمارات" في الوقت الحالي في مصر نظرا للأوضاع الاقتصادية وسعر صرف الدولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مهاجمته.. نجيب ساويرس يوضح ما قصده شقيقه سميح بتصريح وقف الاستثمار في مصر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مهاجمته.. نجيب ساويرس يوضح ما قصده شقيقه سميح بتصريح وقف الاستثمار في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).