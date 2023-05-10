المغرب.. أم تقتل طفلها

2023/05/10 | 07:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جريمة هزت الشارع المغربي، أقدمت أم على قتل طفلها البالغ من العمر 3 سنوات، "ضربا وعضا ولكما"، حسب ما نشرته وسائل إعلام مغربية.

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