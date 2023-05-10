الرافدين يباشر بتنفيذ نظام الجباية الالكترونية في الجمارك والمنافذ والضرائب

2023/05/10 | 08:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، المباشرة بتنفيذ نظام الجباية الالكترونية في الجمارك والمنافذ والضرائب.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه "استناداً الى التوجيهات الحكومية بتفعيل أجهزة نقاط البيع POS، عقد في مصرف الرافدين اجتماع موسع بحضور ممثلين عن بعض اقسام المصرف المعنية بالدفع الالكتروني وممثلين عن هيئة الكمارك وهيئة المنافذ الحدودية والضرائب والشركة العالمية للبطاقة الذكية لبحث تنفيذ نظام الجباية الكترونيا".

وتم خلال الاجتماع، بحسب البيان، "مناقشة الية نشر نقاط البيع وتزويد الدوائر المعنية بالمنافذ والكمارك والضرائب باجهزة ( pos ) وربطها بالنظام الكترونيا لتحصيل الاموال عبر الانظمة الالكترونية الحديثة وذلك بغية الانتقال من التعاملات النقدية والتحول الى الالكترونية .



وتركزت مداخلات الحاضرين على اهمية اتمتة تلك العملية والتي تؤدي الى القضاء على التلاعب والتزوير وشبهات الفساد المالي" .

وتابع البيان، "وأتي هذه الخطوة تماشيا مع البرنامج الحكومي لتعميم التجربة لتشمل مختلف القطاعات على مستوى العراق كافة .



هذا وقد اطلق مصرف الرافدين في وقت سابق مبادرة منح أجهزة (POS) إلى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كافة مجاناً وتوفير الدعم الفني واللوجستي والبرامجيات الداعمة وتدريب الكوادر الفنية كافة مقابل (صفر) عمولات إلى نهاية العام 2023 وعلى عاتق المصرف".

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