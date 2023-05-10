مصطفى بكري ينعى أخاه محمود.. وعلاء مبارك يترحم

2023/05/10 | 08:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على إعلان وفاة النائب بالبرلمان المصري، محمود البكري، وفقا لما أعلنه شقيقه، النائب مصطفى البكري.

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