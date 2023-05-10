الذهب يستقر قبل صدور بيانات التضخم الأميركية

2023/05/10 | 08:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقرت أسعار الذهب الأربعاء 10 مايو أيار في ظل انتظار المتعاملين لبيانات التضخم الأميركية المقررة في وقت لاحق اليوم مما قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية الصادرة عن الفدرالي الأميركي.وبحلول الساعة 02:01 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2032.86 دولار للأونصة وانخفضت العقود […]

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