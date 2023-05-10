هبوط اسعار النفط بعد زيادة مفاجئة في مخزون الخام الأمريكي

2023/05/10 | 09:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني هبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل نيسان التي قد تعطي […]

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