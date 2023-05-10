الرافدين يباشر بتنفيذ نظام الجباية الإلكترونية في الكمارك والمنافذ والضرائب

2023/05/10 | 09:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، المباشرة بتنفيذ نظام الجباية الالكترونية في الكمارك والمنافذ والضرائب، من خلال تفعيل أجهزة نقاط البيع POS.وذكر بيان للمصرف، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “عقد في مصرف […]

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