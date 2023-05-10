مقتل مراسل

2023/05/10 | 09:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقُتل سولدين البالغ 32 عامًا عندما سقط صاروخ قرب المكان الذي كان يحتمي فيه.

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