2023/05/10 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قررت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، إلغاء شرط توفر كفيل للموظفين للحصول على قرض صندوق الإسكان.

وقال وزير الإعمار بنكين ريكاني، إن "الوزارة عملت على اتخاذ قرارات تسهل حصول المواطنين على قروض صندوق الإسكان"، مشيراً إلى أن "الإقبال كبير على القروض، إلا أنَّ هناك إشكالية واجهها أغلب الراغبين بالاقتراض تتمثل بصعوبة الحصول على كفيل أو كفيلين من الموظفين".

وأضاف ريكاني في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الوزارة قررت الاكتفاء بكفالة الموظف لنفسه، فيما تجرى حالياً تعديلات لغير الموظفين من أجل الحصول على بديل لمسألة الكفيلين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعمار تلغي شرط الكفيل لقروض الإسكان ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعمار تلغي شرط الكفيل لقروض الإسكان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).