2023/05/10 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل/ نيسان التي قد تعطي اتجاهًا لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل بشأن معدل الفائدة.

ونزل خام برنت 57 سنتًا إلى 76.87 دولارًا للبرميل في الساعة 04:29 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتًا إلى 73.21 دولارًا، ليقلص مكاسب الجلسة السابقة.

في إشارة محتملة إلى ضعف الطلب، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 مايو أيار، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 399 ألف برميل، حسبما أفاد معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

في الوقت نفسه، ينتظر السوق أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) لشهر أبريل نيسان المقرر صدوره يوم الأربعاء.

في ألبرتا، المقاطعة الرئيسية المنتجة للنفط في كندا، هدأت حرائق الغابات يوم الثلاثاء بفضل الطقس الأكثر برودة.



بعد أن أجبرت حرائق الغابات منتجي النفط والغاز على إغلاق ما لا يقل عن 319000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا، أو 3.7٪ من إنتاج البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع جديد في أسعار النفط.. برنت على عتبة 77 دولارا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع جديد في أسعار النفط.. برنت على عتبة 77 دولارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).