قصف تركي يطال قضاء العمادية في دهوك

2023/05/10 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مراسلنا، اليوم الاربعاء، بتجدد القصف التركي على قضاء العمادية في محافظة دهوك.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "طائرات تركية شنت غارات على منطقة نهيلة التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك".

واضاف ان "القصف التركي استهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني"، مبيناً أنه "لم يسفر عن القصف اي خسائر بشرية حتى الان".

يشار إلى أن تركيا تحمل حزب العمال الكردستاني سواء في الشمال السوري أو العراقي، مسؤولية تنفيذ عمليات على أراضيها، ما دفعها خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ 3 عمليات عسكرية في الشمال السوري، فضلاً عن تنفيذ ضربات عدة على الحدود العراقية الشمالية.

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