استقرار أسعار الذهب قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

2023/05/10 | 09:43 - المصدر: بغداد اليوم

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استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في ظل انتظار المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية المقررة في وقت لاحق يوم الأربعاء مما قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0201 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2032.86 دولار للأوقية (الأونصة) وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2041.50 دولار للأوقية.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.



ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاعا بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي في أسعار المستهلكين الأساسية لشهر أبريل نيسان.

وتراهن الأسواق حاليا بنسبة 83 بالمئة على أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يونيو حزيران.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

ويراقب المستثمرون عن كثب التطورات المحيطة بسقف الدين الأمريكي.

واتفق الرئيس جو بايدن وكبار المشرعين يوم الثلاثاء على إجراء المزيد من المحادثات بهدف كسر الجمود بشأن رفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار قبل ثلاثة أسابيع فقط من احتمال إجبار البلاد على التخلف عن السداد بشكل غير مسبوق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 25.58 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1105.82 دولار وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1571.23 دولار.

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