وصول المحترف في الدوري السويدي الاي فاضل إلى بغداد

2023/05/10 | 09:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، وصول المحترفُ في نادي غوتبورغ السويدي الاي فاضل، للالتحاقِ بتدريباتِ منتخبِ الشباب في بغداد.

وذكر الاتحاد في بيان أن “المحترفُ في نادي غوتبورغ السويدي الاي فاضل وصل، فجر اليوم إلى مطار العاصمةِ بغداد، للالتحاقِ بتدريباتِ منتخبِ الشباب في بغداد استعدادًا لنهائياتِ كأس العالم تحت 20 عاماً”.

وأضاف أن “المنسق الإعلاميّ لمنتخب العراق للشباب قحطان المالكي كان في استقبال اللاعب بينما وصل قبل يومين لاعب فينورد الهولندي يوسف الأمين ولاعب شالكه الألماني رومان دولاتشي، حيث التحقوا بتدريباتِ المنتخب الشبابي الجارية في بغداد”.

وبين أنه “من المؤمل أن يصلَ تباعاً في الأيام المقبلة بقية اللاعبين المحترفين الذين تمت دعوتهم من قبل مدرب منتخب الشباب عماد محمد للالتحاق بتدريباتِ المنتخب قُبيل المغادرة إلى الأرجنتين في السابع عشر من الشهر الحالي”.

وستنطلق بطولة كأس العالم في الـ 20 من الشهر الحالي بالأرجنتين.

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