أكاديمي سعودي يغرد: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد

2023/05/10 | 09:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد الأكاديمي السعودي، تركي الحمد ببيت للشاعر أبوالطيب المتنبي، مسقطا إياه على ما وصفه بمجريات الأحداث الحالية في المنطقة.

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