2023/05/10 | 09:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قالت الحكومة التونسية إن هجوما بالقرب من معبد يهودي على...

ظهرت المقالة أربعة قتلى في هجوم قرب معبد يهودي على جزيرة جربة التونسية أولاً على المسلة.

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