تحالف السيادة بحلته الجديدة

2023/05/10 | 10:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : سمير داود حنوش حقا إن المكون السني يعيش أزمة حقيقية قد تنذر بنسف كل التحالفات وإعادة التموضع من جديد، لكن المتغير هذه المرة أن الصراع وصل إلى مراحل...أكمل القراءة ←

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