عندما يغيب القط ترقص الفئران على المنضدة

2023/05/10 | 10:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش يا زعماء العراق ونوابه أقسم: لو استغفرتم ألف مرة في اليوم لما غفر الله لكم.ولو غسلتم بمياه البحار لما تطهرتم.أن الدروس المستقاة من التأريخ تتطلب من...أكمل القراءة ←

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