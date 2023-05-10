بغداد.. القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب لقيامه بتنفيذ

2023/05/10 | 10:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتنفيذه دگة عشائرية في منطقة جسر ديالى جنوب شرق بغداد.

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