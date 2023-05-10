قتلوه ورموه في بئر مهجورة.. تفاصيل جريمة قتل

2023/05/10 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

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شرطة نينوى تكشف جريمة قتل احد المواطنين تم العثور على جثته ملقاة داخل بئر والقبض على الجناة خلال اقل من ٤٢ ساعةباشراف مباشر من قبل قائد شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل من ضباط تحقيق اكفاء واخذ موافقات قاضي التحقيق المختص ،تمكنت مديرية شرطة الكرامة في قيادة شرطة محافظة نينوى من كشف جريمة قتل احد المواطنين والقبض على مرتكبيها وهم متهمين ( اثنين ) ، بعد التعمق بالتحقيق مع المتهمين ومجابهتهم بالادلة تم تدوين اقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وجاء باعترافاتهما ان احدهما اقتاد المجنى عليه بالتحايل الى بئر مهجور في منطقة ( گوگجلي ) شرقي مدينة الموصل وقام بالتعاون مع المتهم الثاني بدفعه والقائه في البئر المهجور ، تم توقيف المتهمين وفق المادة ٤٠٦ ق ع ، وبعد اكمال مراحل التحقيق سيتم احالتهما الى المحكمة الجنائية المختصة لينالا جزائهما العادل

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