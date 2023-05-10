محافظ بغداد ينعى المدير السابق لإعلام أمانة العاصمة

2023/05/10 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

نعى محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الأربعاء، المدير السابق لإعلام امانة العاصمة حكيم عبد الزهرة الذي وافته المنية إثر نوبة قلبية.

وقال المحافظ في تعزية نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعتها (بغداد اليوم) إنه "بمزيد من الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء اللّه وقدره، تلقينا نبأ وفاة حكيم عبد الزهرة حسن، المدير العام الأسبق لمديرية العلاقات العامة والإعلام في أمانة بغداد، إثر مرض ألمَ به".

وأضاف "نسأل الله أن يرحمه بوافر رحمته، وأن يجزيه خيراً على ما قدم، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

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