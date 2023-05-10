نائب يشرح لـ(بغداد اليوم) مضامين قانون الضمان الإجتماعي وأهميته

2023/05/10 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحدث عضو مجلس النواب حسين عرب، اليوم الاربعاء، عن أهمية التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

وقال عرب لـ (بغداد اليوم)، إن "مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال من اهم القوانين التي شرعتها مجلس النواب العراقي بعد عام 2003".

وأضاف أن "هذا القانون يضمن حقوق العمال المتقاعدين في القطاع الخاص، حيث أن العمال في القطاع المنتظم (الخاص) سيكون بدفع 8 % من راتبه، وفي القطاع غير المنتظم الذي يقصد به أصحاب المهن الحرة تقوم الدولة بدفع 15% على الراتب المضمون".

وتابع عرب أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اول الداعمين للقانون بالاضافة الى التأمين الصحي وسنوات التقاعد جميعها".

وأمس الثلاثاء، حث وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، مجلس النواب، على التصويت على تعديل قانون الضمان الاجتماعي في جلسته المخصصة للقانون غداً الأربعاء.

وقال الأسدي في تغريدة عبر تويتر تابعتها (بغداد اليوم)، "كلنا أمل بان يتم التصويت على التعديل ليتسنى لوزارة العمل الانطلاق في ضمان حقوق العمال وفي جوانبها المادية والمعنوية كافة ووفق المعايير الدولية".

وأضاف "تعاهد الوزارة كافة الأوساط انها ماضية بتعديل اوضاع العمال وماضية في استكمال اجراءات تعديل كافة القوانين التي من شأنها رفع الحيف عن الطبقات المحرومة من المجتمع".

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، جلسته اليوم للتصويت على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد وفيه 113 مادة.

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