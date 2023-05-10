هل السعودية وجهة آمنة فعلًا لمجتمع الميم؟

2023/05/10 | 10:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار المملكة العربية السعودية بسعيها لجذب السياح، يبدو أن السلطات في البلاد تهدف لجذب قطاع خاص ومربح: المسافرون من مجتمع الميم (مجتمع مثلي الجنس).

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