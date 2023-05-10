2023/05/10 | 10:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني خلصت هيئة محلفين بمحكمة مدنية في نيويورك، إلى تحميل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المسؤولية عن الاعتداء جنسيا على كاتبة وصحفية سابقة في تسعينيات القرن الماضي، وفق ما أفادت وسائل إعلام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد ادانته في قضية الاعتداء الجنسي..



ترامب: ‘حكم قضائي مخزِ’ المركز الخبري الوطني.

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