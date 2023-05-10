رئيس الوزراء الباكستاني السابق يمثل أمام محكمة خاصة بتهم فساد

2023/05/10 | 10:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يمثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، اليوم الأربعاء، أمام محكمة خاصة اليوم الأربعاء، بعد توقيفه بتهم فساد ما أثار تظاهرات احتجاج عنيفة من قبل أنصاره في كل أنحاء البلاد.ويأتي […]

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