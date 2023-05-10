إحباط محاولة هدر بالمال العام في منفذ ميناء ام قصر الشمالي

2023/05/10 | 10:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكن منفذ ميناء ام قصر الشمالي وبأشراف مباشر من اللواء عمر عدنان الوائلي من ضبط(8) حاويات حجم 40 قدم في بوابة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي أنجزت معاملاتها من قبل مركز جمرك ام قصر الشمالي.وذكرت هيئة المنافذ الحدودية في بيان لها تلقته ايرث نيوز، اليوم الاربعاء، أنه” بعد التدقيق اليدوي للبضاعة والالكتروني […]

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