"بعد تظاهرات احتجاج عنيفة".. رئيس الوزراء الباكستاني السابق يمثل أمام محكمة خاصة

2023/05/10 | 10:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، أمام محكمة خاصة، الأربعاء، بعد توقيفه بتهم فساد ما أثار تظاهرات احتجاج عنيفة من قبل أنصاره في كل أنحاء البلاد.

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