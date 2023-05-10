2023/05/10 | 10:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تسود الخشية، اطراف سياسية وبرلمانية من ان العجز في الموازنة،...

ظهرت المقالة عجز الموازنة يتحدى قدرة الدولة على تأمين الانفاق والوزارات تلتهم الأموال على حساب تنمية الأقاليم أولاً على المسلة.

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