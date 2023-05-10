هجوم في تونس يسفر عن 4 قتلى بينهم اثنان من زوار كنيس الغريبة

2023/05/10 | 10:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس (أ ف ب) – قُتِل شخصان كانا يُشاركان في احتفال ديني يهودي في كنيس الغريبة بجزيرة جربة التونسيّة (شرق) مساء الثلاثاء جرّاء هجوم نفّذه عنصر أمنيّ أقدم أيضًا على قتل اثنين من زملائه قبل أن يتمّ إرداؤه قتيلًا، حسبما أعلنت وزارة الداخليّة.وهذا الكنيس هو الأقدم في إفريقيا وكان استُهدِف عام 2002 بهجوم انتحاري […]

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