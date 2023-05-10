مقتل الصحافي في وكالة فرانس برس أرمان سولدين في أوكرانيا

2023/05/10 | 10:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشاسيف يار (أوكرانيا) (أ ف ب) – قتل منسق خدمة الفيديو في أوكرانيا في وكالة فرانس برس أرمان سولدين (32 عاما) بعد ظهر الثلاثاء بقصف صاروخي روسي في شرق أوكرانيا، قرب مدينة باخموت المحاصرة.وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء بـ”شجاعة” سولدين.وكتب في تغريدة على تويتر أنّ “الصحافيّ في وكالة فرانس برس وأحد […]

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