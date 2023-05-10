ملف مهمش.. آثار غارقة وأخرى مغيبة – سارة جاسم

2023/05/10 | 10:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سارة جاسم فيما يحاول العراق استرداد بعض القطع التي سرقت من هنا وهناك وآخرها اليوم ، حيث أعلن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، عن استعادة (6000) آلاف قطعة أثرية كانت معارة للمملكة المتحدة في عام 1923 ولمدة (100) عام لأغراض الدراسة والبحث.فإن التجاوزات من قبل المهربين على الآثار لم تزل مستمرة، بل وحتى […]

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