رئيس الجمهورية يعلن إعادة 6000 قطعة أثرية معارة لبريطانيا في عام 1923

2023/05/10 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الجمهورية الدكتور عبد

اللطيف جمال رشيد، عن استعادة (6000) آلاف

قطعة أثرية كانت معارة للمملكة المتحدة

في عام 1923 ولمدة (100) عام لأغراض الدراسة

والبحث.

وأكد رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر صحفي

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