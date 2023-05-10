فيديو:العتبة الحسينية تصنع منظومة

2023/05/10 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهدت العتبة الحسينية باكورة انتاجها

من المنظومات الالكترونية المتخصصة

بالرصد والاطلاق بالأسلحة الرشاشة

المتوسطة التي تعمل بالتحكم عن بعد،

بواسطة منظومة توفر الحماية لمجاهدي

الاسناد وتعطيهم دقة في الرص

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