ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية واعتقال صاحبه في النجف

2023/05/10 | 11:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ضبط وكرا لتهريب المشتقات النفطية والقبض على متهم كان متواجداً داخل الوكر بمحافظة النجف الأشرف.

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