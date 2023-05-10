وزير النفط الايراني في بغداد لـلقاء السوداني

2023/05/10 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أعلن الموقع الاعلامي لوزارة النفط الايرانية " شانا"، الأربعاء، أن وزير النفط جواد أوجي يتوجه الى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد اليوم للقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأشار موقع الوزارة الى أن "وزير النفط الايراني سيلتقي خلال زيارته رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووزيري النفط حيان عبد الغني والكهرباء زياد علي فاضل، لبحث زيادة مستوى التعاون في قطاع الطاقة".

ويأتي ذلك غداة انعقاد اجتماع اللجنة العليا الايرانية العراقية المشتركة في قطاع النفط، حيث ترأس الجانب الايراني مساعد وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية أحمد أسدزادة.

وناقش الاجتماع التعاون الثنائي في مجال الحقول المشتركة وتصدير الخدمات الفنية والهندسية والتعاون بمجال التدريب.

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