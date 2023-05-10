سوريا: إصابة ضابط و4 عناصر بانفجار سيارة في قسم شرطة بدمشق

2023/05/10 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

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أصيب ضابط وأربعة عناصر، اليوم الأربعاء، بانفجار سيارة في قسم شرطة برزة بدمشق.

وأوضحت وزارة الداخلية في منشور على صفحتها أن "مركبة شرطية انفجرت صباح اليوم ضمن حرم قسم شرطة برزة في دمشق، ما أدى إلى إصابة ضابط وأربعة عناصر إصابات متفاوتة".

وأكدت الوزارة أنه على الفور حضرت الأدلة الجنائية وفوج إطفاء دمشق، وتم إسعاف المصابين إلى المشفى، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة".

المصدر: سانا

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