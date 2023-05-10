قوة مشتركة تعتقل أفراد

2023/05/10 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بإلقاء القبض على اشخاص يشكلون خلية تروج لحزب البعث في محافظات بغداد وبابل والديوانية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة امنية مشتركة تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين والذي يعمل محامي وفق المادة 8 بتهمة الترويج لحزب البعث العربي الاشتراكي".

واضاف أنه "في محافظة بابل تمكنت قوة امنية مشتركة من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين، والمتمثلين بـ (ح.م) المادة 8 ترويج لحزب البعث و (ح.ع) ترويج لحزب البعث وضبط بحوزته اقراص ليزرية وعدد من السجلات والاوراق التي تحمل فكر حزب البعث ومفكرة تحمل صورة (صدام حسين)، بالاضافة الى (ب.ع) الترويج لحزب البعث".وفي ذات السياق، اشار المصدر الى أنه "في محافظة الديوانية تم إلقاء القبض على مدرس متقاعد بتهمة الترويج لحزب البعث".

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