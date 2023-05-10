2023/05/10 | 11:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت لقطة عناق لاعب مانشستر سيتي،البلجيكي كيفن دي بروين، ومواطنه حارس ريال مدريد، تيبو كورتوا، بعد مباراة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، تفاعلا الثلاثاء

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