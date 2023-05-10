تحايل وفساد يهدر المال العام في واسط

2023/05/10 | 11:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في الهيئة من تنفيذها أربع عمليَّات...

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