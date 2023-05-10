أرمان سولدين.. من ساراييفو إلى خطوط المواجهة في أوكرانيا

2023/05/10 | 11:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت وكالة فرانس برس الصحافي ومنسق الفيديو، أرمان سولدين، الذي قتل الثلاثاء في شرق أوكرانيا بهجوم بصواريخ غراد في بلدة تشاسيف يار الأوكرانية القريبة من باخموت في شرق البلاد والتي تستهدفها القوات الروسية يوميا.

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