انطلاق جولة جديدة من دوري الكرة الممتاز اليوم

2023/05/10 | 11:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم بإقامة أربع مباريات.

ويواجه فريق القاسم ضيفه الزوراء على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة 4:30 عصراً.

وفي ثاني المواجهات، يلاقي الكهرباء فريق نوروز على ملعب الشعب الدولي عند الساعة 4:30 عصراً أيضاً.

ويواجه الحدود فريق الصناعة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة 9:30 مساءً.

وفي ذات التوقيت يلاقي كربلاء فريق النجف على ملعب كربلاء الدولي.

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