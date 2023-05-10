2023/05/10 | 11:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بدأت أعمال الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا وإيران، وذلك في العاصمة الروسية موسكو.وأمس أوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان نقلته وكالة “الأناضول” التركية، أن الاجتماع سيناقش تطبيع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء اجتماع موسكو الرباعي لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا المركز الخبري الوطني.

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