وزير النفط الإيراني يبحث في بغداد زيادة مستوى التعاون بقطاع الطاقة

2023/05/10 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن الموقع الاعلامي لوزارة النفط الإيرانية، أن وزير النفط جواد أوجي يتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد اليوم، لبحث زيادة مستوى التعاون.

وذكر الموقع، أن أوجي سيلتقي خلال زيارته رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزيري النفط حيان عبد الغني والكهرباء زياد علي فاضل.

وسيبحث أوجي مع السوداني عبد الغني وفاضل، "زيادة مستوى التعاون في قطاع الطاقة".

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